Beef mit Francia Raisa? Selena Gomez liefert weiteres Indiz!

Was ist bloß zwischen Selena Gomez (30) und Francia Raisa (34) vorgefallen? Die Musikerin und die Schauspielerin haben gemeinsam schon eine Menge durchgestanden – 2017 spendete Francia der "Kill Em With Kindness"-Interpretin beispielsweise ihre Niere. In den vergangenen Jahren kamen jedoch immer wieder Spekulationen auf, dass zwischen den beiden Eiszeit herrsche. Diese Vermutungen befeuerte Selena vor einigen Tagen – und setzte nun noch einen drauf!

Offenbar sind sie und Francia wirklich zerstritten. In ihrer Dokumentation "My Mind & Me" sprach die Sängerin zwar über ihre schweren gesundheitlichen Probleme, erwähnte ihre Spenderin aber kein einiges Mal. Darum ging es nun in einem TikTok-Video – und dazu hinterließ Sel einen vielsagenden Kommentar. "Tut mir leid, dass ich nicht jede Person, die ich kenne, erwähnt habe", schrieb die 30-Jährige unter dem Clip.

Auch Francia hatte die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln gebracht. Im Gespräch mit Rolling Stone hatte Selena erklärt, dass sie Taylor Swift (32) als einzige Freundin im Showgeschäft betrachte. Daraufhin kommentierte die Schauspielerin ein Instagram-Video zu dem Interview kurz und knapp mit "Interessant". Kurze Zeit später löschte sie den Kommentar aber wieder.

Getty Images Selena Gomez im November 2022

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez und ihre Nierenspenderin Francia Raisa (links) im Krankenhaus, 2017

Getty Images Francia Raisa im März 2022

