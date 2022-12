Feuchtfröhliches Weihnachten: Sarah Connor feierte Besäufnis

Dieses Weihnachtsfest ist Sarah Connor (42) überraschenderweise gut in Erinnerung geblieben. Zusammen mit ihrem Ehemann Florian Fischer (48) hat sie zwei Kinder, aus der Ehe mit Marc Terenzi (44) stammen ihre zwei ältesten Kids Summer und Tyler (18). Klar, dass deswegen bei der Sängerin besonders an Weihnachten viel los ist – doch das Fest ist nicht immer kinderfreundlich abgelaufen: Im vergangenen Jahr uferte bei Sarah der Alkoholkonsum an den Feiertagen aus!

Bunte erzählte sie, dass sie 2021 wegen der Dreharbeiten für The Voice keine Zeit für Besorgungen hatte, weswegen sich ihr Mann um die Einkäufe kümmerte – und sich dabei auf Alkohol fokussierte. "Tequila. Es ist schnell völlig ausgeartet. Wir brauchten zwei, drei Tage, bis wir wiederhergestellt waren", berichtete Sarah. Allgemein sei Chaos an Weihnachten typisch für ihre Familie: "Plötzlich hast du das Haus voller Leute, der Weihnachtsmann kommt zu spät und hat eine Fahne, der Braten misslingt [...] – es gab bei uns schon die diversesten Pannen und lustigsten Momente."

Auch in diesem Jahr wird Weihnachten für Sarah etwas Besonderes sein – das liegt diesmal jedoch nicht am Alkohol: Sarah hat eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. "Wir haben uns vorgenommen, die Geschenke zu reduzieren. Auch weil wir Gäste haben, die fast alles verloren haben", berichtete sie über ihre Pläne für das kommende Fest.

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung 2019 in Baden-Baden

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor

