"Harry Potter"-Serie? Warner Bros. zeigt großes Interesse!

Über 20 Jahre ist es nun schon her, dass der erste Film des Harry Potter-Universums seine Premiere auf der großen Leinwand gefeiert hat. Neben der Verfilmung der Buchreihe von J.K. Rowling (57) wurde das Franchise bereits um die "Fantastic Beasts"-Filme erweitert. Schon lange gibt es Gerüchte über weitere Ableger der berühmten Zauberwelt. Können diese etwa nun bestätigt werden? Warner Bros. hat wohl zumindest großes Interesse an einer "Harry Potter"-Serie!

Wie Variety berichtet, habe die Chefin der Fernsehgesellschaft, Channing Dungey, großes Interesse an einer Serie zum "Harry Potter"-Universum ausgesprochen. "Der Wunsch danach ist enorm und wir führen diesbezüglich momentan viele verschiedene Gespräche", offenbart Channing. Konkrete Neuigkeiten gebe es noch nicht, doch Interesse und Leidenschaft sei definitiv vorhanden. "Das Großartige ist, die Community ist so verbunden mit dem Fandom und so bereit", fügt sie hinzu.

Bei der tatsächlichen Umsetzung gebe es jedoch einige Schwierigkeiten, wie Channing zudem anmerkte. Dazu zählen sinkende Budgets und die Gehälter der Schauspieler. Denn die seien immer weiter gestiegen, was sich auf den Gewinn auswirke. "Eine Zeit lang gab es auch die Ansicht, dass die Besetzung einen gewissen Bekanntheitsgrad haben müsste, damit das Projekt erfolgreich ist", erklärte sie. Dies sei jedoch mittlerweile nicht mehr der Fall. Außerdem ändern sich laut Channing durch die Beliebtheit von Streamingdiensten auch die Maßstäbe des Erfolgs.

Anzeige

CapitalPictures / Actionpress Szene aus "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Anzeige

ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, 2010

Anzeige

Würdet ihr euch über eine "Harry Potter"-Serie freuen? Ja, total! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de