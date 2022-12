"Könnte mich daran gewöhnen": Taylor Lautner flittert gerne

Nach der Märchenhochzeit folgen jetzt die traumhaften Flitterwochen! Vergangenen Monat gaben Taylor Lautner (30) und seine Liebste Taylor Dome sich bei einer romantischen Zeremonie auf einem Weingut das Jawort. In Begleitung von 100 Freunden und Verwandten feierten der Twilight-Star und seine Frau, die nun denselben Vor- und Nachnamen wie der Hottie trägt, den Bund der Ehe. Jetzt gibt der Schauspieler Einblicke in den gemeinsamen Liebesurlaub.

Der Jacob-Darsteller und seine Taylor verbringen ihre Flitterwochen auf Punta Mita, einer paradiesischen mexikanischen Halbinsel. In einem Instagram-Video zeigt der 30-Jährige Ausschnitte aus der luxuriösen Hochzeitsreise. Neben atemberaubenden Sonnenuntergängen, Feuerwerk und gemeinsamen Mahlzeiten sind die beiden Turteltauben außerdem am Strand zu sehen, wie sie sich ein High Five geben. Der ehemalige Teenieschwarm kommentiert den Post mit: "Könnte mich an das Leben mit dir gewöhnen."

Gegenüber Vogue war die 25-Jährige kurz nach der Vermählung gar nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen: "Ich fühlte mich wie in einem Märchen. Alles war so wunderschön – ich war absolut überwältigt. Ich erinnere mich, dass ich mich während der Zeremonie umgesehen habe und einfach nur beeindruckt war von allem."

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und seine Frau Taylor, 2022

Getty Images Taylor Dome und Taylor Lautner

Instagram / taydome Taylor Dome und Taylor Lautner im Juli 2020

