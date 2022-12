Kuscheleinheiten: Kylie Jenner schmust mit Travis bei Party

Neue Kuscheleinheiten von Kylie Jenner (25) und Travis Scott (31)! Vor rund einem Monat kamen erneut alte Gerüchte um den Rapper auf. 2019 soll er den The Kardashians-Star mit der Influencerin Rojean Kar betrogen haben. Aufgrund erneuter Aussagen der angeblichen Affäre spekulierten die Fans wieder über eine mögliche Liaison der beiden. Im Netz machten Kylie und Travis bereits deutlich, dass sie nichts von den Gerüchten halten. Jetzt zeigten sie sich verliebter denn je auf einer Party.

Die 25-Jährige und ihr On-off-Partner wurden am Freitagabend verschmust bei der Art Basel Party in Miami Beach gesichtet. Auf den Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, schlingt die Unternehmerin ihre Arme um den "Highest In The Room"-Interpreten und schmiegt ihren Kopf in seinen Nacken. Auf der Party trat Travis später an der Seite von 50 Cent (47) auf, während Kylie ihn unterstützte. Für den Auftritt zog sie eine Oversized-Lederjacke an und steckte ihre Haare zu einem halben Dutt zusammen. Eine schwarze Sonnenbrille ergänzte ihren Look. Der Musiker stylte sich lässig in einem schwarzen T-Shirt und fügte eine silberne Kette hinzu. Das Paar wirkte auf der Party gut gelaunt und flüsterte miteinander, während sie sich ein Getränk teilten.

Erst vor einer Woche hatte die Beauty klargemacht, dass sie Travis den Rücken stärken möchte. Beim Staffelfinale von "The Kardashians" begleitete Kylie ihren Freund zu den Billboard Music Awards im Mai 2022. "Ich will wirklich eine unterstützende Ehefrau sein, nicht wirklich der Star des Abends", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de