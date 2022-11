Hier kuschelt Travis Scott Gerüchte um Affäre mit Kylie weg

Bei diesen beiden ist wohl alles im Lot! Vor rund zwei Wochen keimten alte Gerüchte um Travis Scott (31) auf. Der Rapper soll nämlich 2019 seine Freundin Kylie Jenner (25) mit Rojean Kar betrogen haben. Viele Fans spekulierten wieder, weil sich die Affäre erneut zu Wort gemeldet hat. Doch der "Highest In The Room"-Interpret betonte mehrmals, dass da nichts gewesen war. Und ganz offensichtlich glaubt Kylie ihrem On-off-Partner auch: Im Netz zeigen sich die beiden nun ziemlich verschmust – Seite an Seite!

Vor wenigen Tagen zelebrierten die Kardashians Momager Kris Jenners (67) Geburtstag. Und natürlich war auch Travis mit von der Partie. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er jetzt einen Schnappschuss von sich und Kylie. Eng aneinandergeschmiegt posieren die zwei für ein Spiegelselfie – liebevoll legt der Musiker sogar eine Hand um die Taille der 25-Jährigen.

Wie ein Insider vor knapp einer Woche erzählt hatte, trotzt die Unternehmerin allen Gerüchten und hält zum Vater ihrer zwei Kinder. "Kylie bleibt stark [inmitten der Betrugsvorwürfe]", hatte ein Informant im Interview mit Us Weekly verraten. Aber auch Travis bemüht sich wohl, dass das Familienleben ungestört bleibt.

Instagram / yungsweetro Rojean Kar im März 2022

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei den Billboard Music Awards

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

