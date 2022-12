Nach Krebserkrankung: Julia Holz nimmt Song mit Tochter auf

Julia Holz kann die kommende Weihnachtszeit kaum noch erwarten! Im vergangenen Jahr hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit erfolgreich gegen ihren Gebärmutterhalskrebs gekämpft. Jetzt feiert die TV-Bekanntheit ihr erstes Weihnachtsfest nach ihrer Krebs-Erkrankung – und das verbringt sie auf eine ganz besondere Weise: Vor Kurzem veröffentlichte der Realitystar gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter Daliah einen Weihnachtssong. Gegenüber Promiflash berichtete Julia jetzt von der Aufnahme ihres Tracks.

"Daliah wollte nicht mehr aus dem Tonstudio raus. Sie hat sehr viel Spaß da dran gehabt und das ist die Hauptsache", schwärmte der Social-Media-Star im Promiflash-Interview. So liegt vor allem Julias Nachwuchs der Weihnachtssong "El Amor De Navidad" sehr am Herzen: "Daliah hat eine ganz wichtige Message da draußen an alle Menschen. Und da kam sie von ganz alleine drauf und das macht den Song so besonders."

Auch verriet Julia gegenüber Promiflash, wie ihr Partner Iwan den Song findet: "Auch wenn ihm der Song nicht so gefallen würde, würde es ihm gefallen. Er ist unser größter Zuhörer – er liebt den Song und hatte Tränen in den Augen, weil er weiß, dass ich meine Träume gerade lebe."

