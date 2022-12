Nach Zoff: Britney Spears teilt Liebesbekundung an Söhne

Ist das etwa eine Entschuldigung von Britney Spears (41) an ihre Söhne? Die "Toxic"-Interpretin teilt immer wieder viele private Details und Bilder in den sozialen Medien. Unter anderem thematisiert sie dort auch ihre Kinder. Die beiden Teenager sind damit allerdings gar nicht einverstanden und hatten sich von ihrer Mutter distanziert. Nachdem Jayden (16) öffentlich über die Gründe ausgepackt hatte, flippte die Sängerin aus. Jetzt schwärmt Britney wieder von ihrem Nachwuchs.

Obwohl ihre Söhne offenbar nichts mit der Popikone zu tun haben wollen, teilt Britney jetzt auf ihrem Instagram-Kanal jeweils Bilder von Jayden und Sean (17) und schreibt dazu: "An meine beiden Jungs. Ich liebe euch. Ich würde für euch sterben! Gott sei mit euch, meine kostbaren Herzen! Ich würde alles geben, nur um euer Gesicht zu berühren! Ich sende meine Liebe..."

Die Follower sind von den Postings der 41-Jährigen besorgt. In den Kommentaren wird das Schlimmste vermutet. "Warum fühlt es sich so an, als würde sie sich verabschieden?", schreibt ein User. Ein weiterer meint: "Die Beiträge machen mir langsam Angst." Außerdem wird gefordert, der Musikerin zu helfen. "Bitte sehen Sie nach ihr", fleht ein Fan.

Instagram / britneyspears Britney Spears' Sohn Sean Preston Federline

Instagram/britneyspears Britney Spears' Sohn Jayden James Federline

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

