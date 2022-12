Nick Cannon ist wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus!

Große Sorge um Nick Cannon (42)! Bereits vor zehn Jahren machte der Entertainer seine chronische Erkrankung öffentlich: Er leidet an Lupus. Dabei handelt es sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, die jedes Organ und Organsystem befallen und schwer schädigen kann. Während manche Patienten beschwerdefrei damit leben können, flammt die Krankheit bei anderen immer wieder auf. So nun auch bei dem Comedian: Nick liegt wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus!

"Okay, ich schätze, ich bin nicht Superman...", begann der Rapper seinen Post auf Instagram, zu dem auch ein Selfie aus der Klinik gehörte... "Ich habe mir selbst versprochen, dass ich nie wieder an diesem Ort sein würde... Aber das ist eine großartige Lektion, sich um sich selbst zu kümmern – oder man wird nicht in der Lage sein, sich um alle anderen zu kümmern", schrieb Nick. "Aber keine Panik, ich brauche keine guten Wünsche oder Gebete, nur etwas Ruhe und ich werde mich wieder auf den Weg machen, stärker denn je zu werden... Es ist nur eine Lungenentzündung, nichts, womit ich nicht fertig werde."

Weiter berichtete der elffache Vater: "Das Verrückte ist, dass wir gestern Abend noch im ausverkauften Madison Square Garden vor Tausenden von Fans gerockt haben, und jetzt bin ich ganz allein in einem winzigen Krankenhauszimmer. Das Leben ist definitiv eine Achterbahnfahrt!" Mit dem Hashtag "#lupuskämpfer" schloss er seinen Beitrag ab.

Nick Cannon im Juni 2022

Nick Cannon, Moderator

Nick Cannon, Comedian

