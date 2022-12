Promi BB: Tanja Tischewitsch erklärt ihren Streit mit Doreen

Warum hat Tanja Tischewitsch (33) hier so heftig reagiert? Das ehemalige DSDS-Sternchen ist am Freitag bei Promi Big Brother rausgeflogen. Zur Erinnerung: Ihre Mitbewohnerin Doreen Steinert (36) war diejenige, die sie überhaupt erst auf die Abschussliste gesetzt hatte. Zwar war die Ex-Popstars-Gewinnerin vom großen Bruder dazu gezwungen worden, trotzdem zeigte sich Tanja total verletzt von der Aktion und zoffte sich anschließend mit Doreen. Im Promiflash-Interview erklärt Tanja jetzt ihre emotionale Reaktion auf die Rote Karte...

"Ich hatte sowieso schlechte Laune, weil ich erstens das Match verloren habe und dann habe ich noch die Rote Karte gekriegt", beginnt die 33-Jährige. "Und ich bin ja sowieso so ein ehrgeiziger Typ – ich habe ja auch einige Challenges gewonnen, wie zum Beispiel die Schnecken-Challenge oder das Spiel mit den Dominosteinen und auch das mit dem Einparken." Kombiniert mit "dem Schlafmangel" sei alles "einfach ein bisschen zu viel" für sie gewesen.

Tanja nehme Doreen die rote Karte auch nicht mehr übel. "Ich bin gar kein nachtragender Mensch", stellt sie im Promiflash-Interview klar. "Und am nächsten Tag war ja auch schon wieder alles okay. Doreen hat mich sogar geschminkt. Also: alles easy." Könnt ihr nachvollziehen, was sie sagt? Stimmt ab!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

SAT.1 Tanja Tischewitsch bei "Promi Big Brother 2022"

Anzeige

Sat.1 Doreen Steinert bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Doreen Steinert und Tanja Tischewitsch bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de