So cool ist Jennifer Lawrence beim Spaziergang mit Baby Cy

Jennifer Lawrence (32) ist eine echt coole Mama! Gemeinsam mit ihrem Partner Cooke Maroney durfte sie im Februar 2022 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Allerdings verriet die Schauspielerin erst im September, dass es sich bei ihrem Nachwuchs um einen Jungen handelt. Der Kleine hört auf den Namen Cy und scheint Mamas ganzer Stolz. Jetzt wurde Jennifer beim lässigen Spaziergang mit ihrem Sprössling erwischt.

Gestern wurde Jennifer bei einer Spazierfahrt in New York von Fotografen abgelichtet. Während der Hunger Games-Star den Kinderwagen durch die Straßen der Metropole schob, war sie nicht herausgeputzt, sondern setzte auf einen coolen und praktischen Style. In einem weiten Parker und mit locker hochgebunden Haaren machte sie einen entspannten Eindruck und vor allem eine gute Figur. Trotz der winterlichen Stimmung im Big Apple verzichtete Jen dabei aber nicht auf eine große Sonnenbrille.

Dass Jennifer ein Händchen für lässigen Alltagslook hat, bewies sie bereits Ende Oktober. Im weißen XXL-Mantel und mit locker geflochtenen Zöpfen unter einer blauen Cap schob sie Baby Cy spazieren. Auch hier durfte die Sonnenbrille nicht fehlen, während der Nachwuchs es im Buggy gemütlich warm hatte.

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence in New York, 2022

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Action Press Jennifer Lawrence in New York City

