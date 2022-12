Wiedersehen: Ellie Goulding plaudert mit William und Kate

Über ein royales Wiedersehen durfte sich nun Ellie Goulding (35) freuen! Derzeit befinden Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sich auf ihrer USA-Tour, bei der sie unter anderem die Bürgermeisterin von Boston, Michelle Wu, aber auch Caroline Kennedy, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46), kennenlernen durften. Bei den Earthshot Awards traf das royale Paar nach einer langjährigen Pause wieder auf seine Bekannte Ellie.

Bei der diesjährigen Verleihung der Earthshot Awards, mit denen Verdienste um den Klimaschutz ausgezeichnet werden, stand die "Burn"-Interpretin auf der Bühne. Nach der Show unterhielt sich das königliche Paar hinter der Bühne mit den Künstlern, darunter Ellie. Die Eheleute plauderten ausgelassen mit der Sängerin, die bei ihrer Hochzeit 2011 die Stimme hinter ihrem ersten Tanz als Mann und Frau war. Die 35-Jährige verzauberte in einem braunen glitzernden Crop-Top und einem fließenden Rock. Zuvor zeigte sie sich in einem fließenden weißen Kleid mit Ballonärmeln. Dazu kombinierte sie einen Gürtel und einen langen Rock.

Ellie, die auch eng mit Williams Cousine Prinzessin Eugenie (32) befreundet ist, hatte zuvor bereits über ihren Auftritt bei der Hochzeitsfeier der Royals gesprochen. In einer Vogue-Ausgabe von 2016 erzählte die Musikerin, dass sie vor ihrer Gesangsperformance unfassbares Lampenfieber gehabt habe. "Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten. Ich erinnere mich genau an meinen Auftritt", verriet die Britin.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Ellie Goulding, Dezember 2022

Getty Images Ellie Goulding, Dezember 2022

Getty Images Ellie Goulding, Dezember 2022

