Beauty-Eingriffe ade: Gina Alicia setzt auf Natürlichkeit

Gina Alicia sagt zu Beauty-Eingriffen ade! In den vergangenen Jahren hatte sich die “Temptation Island”-Bekanntheit öfter unters Messer gelegt – doch das hat sich jetzt geändert. Der Realitystar überlegte es sich anders und ließ sich das Hyaluron entfernen. Zudem verzichtete sie auf ihre Lipfiller und Wimpern-Extensions. Seitdem setzt die Beauty auf einen natürlichen Look und fühlt sich in ihrer Haut jetzt wohl.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de