Billy Porter: Nicht nur vom "Walk of Fame" wird er verehrt

Billy Porter (53) kann sich doppelt glücklich schätzen! Die Karriere des Musical-Darstellers hatte im Jahr 1991 am Broadway begonnen. Schnell machte er sich über die Grenzen des Broadways hinaus einen Namen in Hollywood. Dafür wurde der Schauspieler jetzt von der Filmbranche belohnt. Aber nicht nur in Sachen Arbeit, sondern auch in Sachen Liebe scheint der Megastar vom Glück gesegnet zu sein. Das konnte man jetzt bei der Verleihung von Billys Stern auf dem "Walk of Fame" spüren!

Mail Online berichtete, dass der "Pose"-Star zu seiner Würdigung mit seinem Ehemann Adam Smith auftauchte. Nicht nur Billy, sondern auch Adam wirkte total happy! Beide gaben sich vor lauter Freude einen zärtlichen Kuss, nachdem Billy den Preis überreicht bekommen hatte. Der 53-Jährige verzauberte die Zuschauer und seinen Gatten in einem luxuriösen weißen Kleid mit hochgeschlossenem Rollkragenpullover, zu dem er eine silberne Clutch und mehrere Ringe an den Händen trug.

Der 53-Jährige wurde in seiner Dankesrede Mail Online zufolge sehr emotional. Er äußerte: "Wisst ihr, ich habe in meinem Leben schon viel gehört. 'Du bist zu schwarz. Du bist zu schwul, zu laut, zu extra, zu extravagant. Homosexualität ist eine Abscheulichkeit. Du bist eine Abscheulichkeit. Ihr werdet niemals gesegnet werden.'" Billy sei heute dankbar für seine Neider und auch die Misserfolge, die er erfolgreich durchgestanden habe.

Getty Images Billy Porter im Dezember 2022

Getty Images Billy Porter und sein Ehemann auf dem Hollywood "Walk of Fame", Dezember 2022

Getty Images Billy Porter im Dezember 2022

