Diesen Eltern-Ratschlag bekam John Stamos von Bob Saget (†)

Bob Saget (✝65) stand John Stamos (59) stets mit Rat und Tat zur Seite. Am Set von Full House entstand zwischen den beiden Schauspielern eine tiefe Freundschaft. Anfang des Jahres verstarb der Danny-Darsteller jedoch völlig überraschend. Der Verlust ist für seinen ehemaligen Kollegen nur schwer zu verkraften. Im Netz erinnerte sich John an einen Ratschlag in Sachen Vatersein, den Bob ihm einst gegeben hatte.

Via Instagram teilte der 59-Jährige ein niedliches Video, in dem er immer wieder ein Niesen vorspielte und seinen Sohn Billy dadurch herzhaft zum Lachen brachte. "In den ersten Monaten fühlte ich mich mit meinem Sohn nicht so verbunden, wie ich dachte", schrieb John dazu. Doch sein Freund nahm ihm die Bedenken. "Bob Saget meinte: 'Warte nur, bis er das erste Mal über dich lacht. Wenn dich das nicht aufmuntert, dann weiß ich auch nicht'", erinnerte sich der Serienstar.

Inzwischen sind John und sein Spross ein Herz und eine Seele. Gegenüber dem Vierjährigen will sich der US-Amerikaner auch ganz offen und authentisch verhalten. Er wolle vor allem keine Angst haben, sich verletzlich zu zeigen. Deshalb weint der stolze Papa auch offen vor seinem Kind, wie er im Podcast "People Every Day" erzählte.

Anzeige

Getty Images Bob Saget im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / johnstamos John Stamos und Bob Saget

Anzeige

Instagram / johnstamos "Full House"-Darsteller John Stamos und sein Sohn Billy, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de