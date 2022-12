Ein Hauch von Nichts: Rita Ora feiert im Netzkleid in London

Ob Rita Ora (32) da nicht gefroren hat? Die Sängerin ist bekannt für ihre regelmäßig gewagten und bunten Outfits. Bis vor ein paar Tagen machte sie noch Urlaub in den Französischen Alpen. Dort wählte die "Your Song"-Hitmacherin gleich mehrfach schräge Winterlooks. Zurück in ihrer Heimat London wagte sie sich nun in einem luftigen Kleid in die winterliche Kälte: Rita besuchte eine Party in einem Netzkleid.

Am Samstag war Rita auf der Geburtstagsparty des britischen Fernsehstars Vas J. Morgan eingeladen. Die Fotografen lichteten sie vor der Location in einem Partyoutfit ab, das sie wohl kaum gegen die Londoner Winterkälte geschützt haben wird. Ihr Kleid bestand nur aus einem dünnen goldenen Netz. Darunter trug die Musikerin zwar einen String, aber ihre Brust bedeckte lediglich ein hautfarbenes Pad. Um ihr luftiges Outfit abzurunden, setzte die 32-Jährige auf auffälligen Silberschmuck und schwarze Boots mit halsbrecherisch hohen Absätzen.

Während ihres Urlaubs in Frankreich zeigte sich Rita bereits in ähnlich gewagter, aber weniger durchlässiger Kleidung. In einem bunten Shirt und einer schwarz-gelben Bikerhose warf sie sich auf einem Motorrad in Pose. Als farblichen Hingucker hatte sich die "Let You Love Me"-Interpretin noch lilafarbene Fransenstulpen und gestreifte Ohrenschützer sowie eine überdimensionale Sonnenbrille aufgesetzt. Ihre Fans schienen von dem Look aber leicht irritiert.

Rita Ora, Dezember 2022

Rita Ora, in London 2022

Rita Ora, Musikerin

