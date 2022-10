Das steckt wirklich hinter König Charles' III. Krönungsdatum

Hat König Charles III. (73) doch keinen Seitenhieb geplant? Nachdem offiziell verkündet wurde, dass der Monarch am 6. Mai im nächsten Jahr seine Krönung erhalten soll, brodelte die Gerüchteküche. Es wurde die Annahme verbreitet, dass er die Zeremonie absichtlich auf den Geburtstag seines Enkelsohnes Archie Harrison (3) legte, um Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wegen des angeblichen Familienkrieges eins auszuwischen. Doch jetzt könnte der Grund für das ausgewählte Datum der Krönung näher liegen, als bislang vermutet!

Der Adelsexperte Tom Bower ist nämlich der Überzeugung, dass der familiäre Streit der Royals keine Rolle bei der Krönung spielt. "Das Datum wurde gewählt, weil es kurz vor der Staatseröffnung des Parlaments ist und Charles mit der Krone und dem gesamten Zeremoniell auftreten wird", erklärte der Autor des Buches "Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors" gegenüber Page Six.

Am 6. Mai feiert nicht nur Archie seinen vierten Geburtstag. Auch für Charles Frau Camilla (75) ist dieser Tag besonders. Der Grund: Ihre Tochter Laura Lopes (44) heiratete am 6. Mai 2006 ihren Partner, den Wirtschaftsprüfer Harry Lopes, und feiert im kommenden Jahr am Tag von Charles' Krönung ihren 17. Hochzeitstag.

Getty Images Prinz Charles, November 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Getty Images Laura und Harry Lopes bei ihrer Hochzeit, 2006

