Mit Jimi? So feiern Yeliz Koc und Tochter Snow Weihnachten

Wird Jimi Blue Ochsenknecht (30) Weihnachten mit seiner Tochter verbringen? Der Schauspieler hat ein gemeinsames Kind mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (29) – in den vergangenen Monaten soll er die kleine Snow Elanie Koc (1) nach Yeliz' Aussagen aber kaum gesehen haben. Nun steht Weihnachten, das Fest der Liebe, vor der Tür. Wird Jimi das zweite Weihnachten seiner Tochter mit ihr gemeinsam feiern?

Neugierige Follower wollten in einer Fragerunde auf Instagram wissen, wie Yeliz die Feiertage verbringt. "Am 24. mit Mama, ihrem Partner und Snow. Am 25. dann mit meiner Schwester, den Kindern und so weiter", antwortete die Influencerin. Von Jimi war aber nicht die Rede – klingt fast so, als würde der Gastronom sein Töchterchen zum Weihnachtsfest nicht zu Gesicht bekommen.

Auch zu Snows Geburtstagsfeier im September war Jimi anscheinend nicht gekommen. Auf Anfrage ihrer Follower, ob der 30-Jährige seinen Nachwuchs mit seiner Anwesenheit beglücken wird, antwortete Yeliz damals nur knapp: "Ich denke nicht. Habe nie eine Antwort bekommen."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow im Dezember 2021

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht

