Offiziell? Robert Irwin mit angeblicher Freundin gesichtet

Ist das etwa die neue Freundin von Robert Irwin (19)? Der Sohn von "The Crocodile Hunter"-Star Steve Irwin (✝44) hat in den vergangenen Monaten offenbar Gefallen am Dating gefunden. So wurde ihm bereits eine Romanze mit der Aktivistin Lucia Field nachgesagt – jedoch sollen die beiden nur gute Freunde sein. Vor einer Woche wurde der Tierfotograf zusammen mit der Nichte von Heath Ledger (✝28) erwischt. Nun verbrachte Robert erneut Zeit mit der hübschen Blondine.

Auf den Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurde Robert mit seiner angeblich neuen Freundin Rorie Buckley bei einem romantischen Ausflug gesichtet. Der 19-Jährige wirkte ganz vernarrt in seine Begleitung, die ebenfalls aus einer berühmten australischen Familie stammt. Die zwei verließen gemeinsam ein Restaurant und gingen anschließend zum Strand, um ganz romantisch den Sonnenuntergang zu beobachten. Die Turteltauben schmiegten sich eng aneinander und genossen zahlreiche Umarmung, während sie sich unter Roberts Jacke zusammenkuschelten, wobei er sein Lächeln nicht verbergen konnte.

Bereits vor einer Woche wurden die zwei von Paparazzi gesichtet. In bester Laune schlenderten die beiden die Straßen entlang. Mit ihrem gemeinsamen Spaziergang heizten sie bereits ordentlich die Gerüchteküche an. Auf Social Media sollen sie sich außerdem auch schon länger folgen.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin bei der Arbeit

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Hund

