Schon wieder: Datet Robert Irwin etwa diese Promi-Nichte?

Hat Robert Irwin (18) etwa tatsächlich eine neue Freundin? Seit Monaten ranken sich viele Gerüchte um das Liebesleben des Teenagers. Zuletzt wurde der Sohn von "The Crocodile Hunter"-Star Steve Irwin (✝44) auf einem Event sehr innig mit Lucia Field gesehen. Doch die Australierin scheint nur eine gute Freundin zu sein, denn jetzt datet der 18-Jährige bereits die Nächste: Robert wurde Arm in Arm mit Heath Ledgers (✝28) Nichte erwischt.

Dem New Idea Magazine liegt ein Foto vor, das Paparazzi von Robert und einer hübschen Blondine gemacht haben. In bester Laune und offenbar sehr vertraut schlenderten die beiden bei einem Spaziergang die Straßen entlang. Doch die Begleitung des angehenden Fotografen ist keine Unbekannte: Es handelt sich um Scarlett Buckley – die Australierin ist die Nichte von "The Dark Knight"-Star Heath Ledger. Mit ihrem gemeinsamen Spaziergang und anschließendem Dinner heizen die beiden nun ordentlich die Gerüchteküche an. Auf Social Media sollen sie sich auch schon länger folgen.

Robert schien zuletzt großen Spaß am Dating zu haben. Neben Aktivistin Lucia soll er im Sommer auch mit Schauspielerin Emmy Perry ausgegangen sein. Die beiden waren auf mehreren Instagram-Posts zu sehen und schienen großen Spaß an gemeinsamen Ausflügen zu haben. Seine Fans waren sich schon sicher, dass zwischen ihnen mehr als Freundschaft besteht.

Getty Images Heath Ledger, Schauspieler

Getty Images Heath Ledgers Schwester Kate (m.) mit ihren Töchtern Rorie und Scarlett

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

