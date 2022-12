"Unfassbar glücklich": Wale Doronina zeigt Verlobungsring!

Klein, aber fein! Walentina Doronina (22) wurde bei der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" total überrascht. Ihr Freund Can Kaplan machte ihr im TV nach drei Monaten Beziehung einen Antrag. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter schienen sich sehr zu freuen. Auch die Moderatoren Jochen Bendel (55) und Melissa Khalaj (33) waren happy und begutachteten den Ring. Nun können auch Walentinas Fans einen genaueren Blick auf das Schmuckstück werfen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die ausgeschiedene Promi Big Brother-Kandidatin einen Schnappschuss von ihrer Hand, an der das Accessoire sitzt. Auch in ihren Storys gab es noch mal ein Close-up des Rings. Dazu schrieb Walentina: "Ich bin so unfassbar glücklich und realisiere es immer noch nicht. [...] Ich gebe dich nie wieder her, Baby!" Die 22-Jährige scheint ihr Glück mit Can kaum begreifen zu können.

Neben vielen Glückwünschen unter dem Post finden sich aber auch kritische Kommentare von Usern. In einer Promiflash-Umfrage wird ebenso deutlich: Die Leser kaufen Walentina und Can die Verlobung nicht ab. Von 1.492 Teilnehmern [Stand: 4. Dezember, 13:20 Uhr] voteten 97,3 Prozent (1.451 Votes) dafür, dass sie sich hinter den Liebesnews Kalkül vorstellen können. Nur 2,7 Prozent (41 Votes) glauben, dass keine Strategie dahintersteckt.

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

Instagram / https://www.instagram.com/walentinadoroninaofficial/ Walentina Doroninas Verlobungsring

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show"

