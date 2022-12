Was hält Miley Cyrus von der neuen Beziehung ihrer Mutter?

Tish Cyrus (55) ist wieder neu verliebt – doch was hält Miley Cyrus (30) eigentlich von dem Liebesglück ihrer Mutter? Am Dienstag bestätigte Tish, dass sie mit Dominic Purcell (52) zusammen ist. Mit einem niedlichen Kuschelbild machten sie und der "Prison Break"-Darsteller ihre Beziehung offiziell. Auch Töchterchen Miley soll ihren Segen bereits gegeben haben. "Miley hat ihre Mutter schon lange nicht mehr so glücklich gesehen und sie könnte sich nicht mehr für sie freuen", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus und fügte hinzu, dass die "Wrecking Ball"-Interpretin glaube, dass Dominic genau der richtige Partner für ihre Mama sei.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de