Nach Trennung von Billy Ray: Tish Cyrus ist wieder vergeben!

Tish Cyrus (55) ist wieder in festen Händen! Knapp 30 Jahre war sie mit Billy Ray Cyrus (61) zusammen, die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder, darunter Popstar Miley Cyrus (30). Doch im vergangenen April wurde dann die Scheidung des einstigen Traumpaars bekannt gegeben. Seitdem ist die Filmproduzentin heftig am Daten – und hatte darin offenbar schon Erfolg: Tish ist mit Schauspieler Dominic Purcell (52) zusammen!

Das bestätigte sie mit einem süßen Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf sind Tish und der "Prison Break"-Darsteller von hinten am Pool sitzend zu sehen, währen sie liebevoll miteinander kuscheln. "Danke für das süße Foto", schrieb die 55-Jährige dazu und markierte Dominic. Jetzt ist es also Insta-offiziell! Später teilte sie noch vielsagend den Spruch: "In Gottes perfektem Timing wird sich alles zum Guten wenden!"

Zwischen Dominic und Tish soll es schon seit August laufen. Bereits da kommentierte sie einen seiner Beiträge mit "Hi Babe", woraufhin er mit "Hi Love" antwortete. Sonderlich lange hat Tish also nicht um ihr Ehe-Aus getrauert – das geht ihrem Ex Billy Ray aber genau so: Er ist schon länger mit der Sängerin Firerose zusammen und hat sich sogar bereits mit ihr verlobt!

Tish Cyrus und Dominic Durcell

Dominic Purcell im Mai 2018

Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

