Beziehungsexpertin? Khloé Kardashian gibt Liebes-Ratschläge

Khloé Kardashian (38) möchte ihre Erkenntnis teilen. Immer wieder steht die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wegen ihres Liebeslebens in den Schlagzeilen. Erst vor wenigen Monaten wurde öffentlich, dass der Vater ihrer beiden Kinder, Tristan Thompson (31), sie betrogen hatte und aus der Affäre sogar ein Kind entstanden war. Ihre eigenen Erfahrungen scheint Khloé nun mit ihren Fans teilen zu wollen und gibt im Netz Ratschläge in Sachen Liebe.

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige ihre Weisheiten. "Ratschlag des Tages: Du kannst niemanden dazu bringen, dich zu lieben, indem du ihm mehr von dem gibst, was er noch nicht zu schätzen weiß", schrieb die zweifache Mama. Ob sie damit auf ihren Ex Tristan anspielt? Bereits vor dem jüngsten Fremdgehskandal soll der Basketballspieler Khloé immer wieder betrogen haben.

Trotz ihrer gescheiterten Beziehung verstehe sich das einstige Paar laut Insidern aber noch gut. Für ihre beiden Kinder würden der 31-Jährige und der Reality-TV-Star an einem Strang ziehen. "Trotz der Probleme, die Khloé und Tristan in der Vergangenheit hatten, konnte sie sich darauf konzentrieren, eine gesunde Beziehung zu ihm als Elternteil aufrechtzuerhalten", verriet eine Quelle gegenüber HollywoodLife.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Dezember 2022

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

