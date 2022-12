Fotograf ohne Erlaubnis im Palast für Meghan und Harrys Doku

Am 8. Dezember ist es so weit! Vor wenigen Tagen wurde der Trailer zur Dokumentation "Harry & Meghan" veröffentlicht – und sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit. In dem Teaser wird deutlich, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihre Perspektive über die Schwierigkeiten im britischen Königshaus erzählen wollen. Außerdem bot das Paar mit der Vorschau jetzt schon private Einblicke. Auch im Buckingham-Palast soll für die Doku gefilmt worden sein und das angeblich ohne die Erlaubnis von Queen Elizabeth II. (✝96).

In einer Szene des Trailers sieht man das Paar Hand in Hand aus dem Buckingham-Palast gehen. Laut The Telegraph kam es sogar zu einer schriftlichen Beschwerde vonseiten der königlichen Adjutanten wegen der Anwesenheit des Fotografen. Denn Harry und Meghan hatten die Queen damals nicht um Erlaubnis gebeten. Ein Insider verriet zudem gegenüber The Sun: "Man kann sagen, dass die Überraschung groß war, als sie sahen, dass es einen Fotografen gab. [...] Unter normalen Umständen braucht man eine Erlaubnis, um in diesem Bereich zu fotografieren."

Schon zuvor hatte die verstorbene Königin es dem Ehepaar untersagt, einen Fotografen in ihr zu Hause mitzunehmen. Als Töchterchen Lilibet Diana (1) ihre Großmutter kennenlernte, wurde es ihnen nicht erlaubt, diesen Moment mit einem Foto festzuhalten. Grund dafür sei aber gewesen, dass die Queen sich bemüht habe, einen Teil ihres Lebens, soweit es ging, noch privat zu halten.

