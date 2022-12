"Bachelor in Paradise"-Dario: Gerda Lewis schießt gegen ihn!

Gerda Lewis (30) wettert gegen Dario Carlucci (35)! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat nahm in diesem Jahr am Format Bachelor in Paradise teil. Dort hatte er mit der Der Bachelor-Bekanntheit Yasmin Vogt (24) angebandelt. Nachdem die aber ein Date mit Alexander Golz (26) wahrnahm und verriet, dass sie ihn auch ganz sympathisch finde, verließ der Hottie die Villa. Danach schoss Yasmin gegen Dario. Jetzt plaudert auch Gerda aus, dass sie mal ähnliche Erfahrungen mit Dario gemacht habe!

"Ich finde Dario so so unangenehm und ungesund", erzählt die Influencerin auf Instagram und offenbart: "Ich habe meine Erfahrungen auch schon mit ihm gemacht und es war ganz genau so, wie es bei Yasmin war." Ihrer Meinung nach suche der 35-Jährige nie nach der großen Liebe, sondern nach Fame. "Kann ihn absolut nicht ernst nehmen. Einfach fake", schießt sie gegen ihn.

Auch Fans der Show vermuten unter dem RTL-Beitrag auf Instagram böse Absichten des Reality-TV-Stars. So ist sich ein User sicher: "Er hat wieder seine Show wie bei allen anderen Formaten [...]. Die Leute um ihn rum waren Instrumente für seine Show, er hat niemals die Liebe gesucht. Richtige Psychospiele". Dem stimmt auch ein weiterer User zu: "Dario ist einfach nur narzisstisch und toxisch... Yve kann froh sein, dass er weg ist!"

RTL Yasmin Vogt und Dario Carlucci bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2022

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci im August 2022

