Kurz vorm "Promi Big Brother"-Finale: Sie muss heute gehen!

Für sie geht es bei Promi Big Brother nicht weiter! Zwei Wochen haben die Kandidaten nun schon in den Containern der Show verbracht. Dabei mussten schon eine ganze Menge Teilnehmer das Feld räumen. Jetzt stand eine weitere Entscheidung im Haus an – zittern mussten dabei Micaela Schäfer (39) und Jennifer Iglesias (24). Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Zuschauer die Wahl hatten: Doch wer musste die Sendung heute verlassen?

Das Publikum konnte sich zwischen der ehemaligen Love Island-Kandidatin und dem Erotiksternchen offenbar kaum entscheiden. Immer wieder wurde das knappe Zwischenergebnis eingeblendet. Am Ende reichten die Anrufe für Jennifer allerdings nicht – sie musste das Haus verlassen. Micaela darf damit weiterhin hoffen, am Mittwoch im Finale mit dabei zu sein.

Nach ihrem Exit zeigte sich Jennifer jedoch zufrieden mit ihrem Auftritt: "Ich habe mich hier persönlich so stark weiterentwickelt, ich habe mich neu entdeckt." Sie sei an ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahme gewachsen: "Ich bin lockerer geworden. Ich finde es okay, auch mal meine Emotionen zu zeigen."

Jay und "Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Doreen Steinert und Micaela Schäfer bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Jennifer Iglesias, Catrin Heyne, Doreen Steinert und Micaela Schäfer bei "Promi Big Bother" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de