Micaela Schäfer bringt erotischen Weihnachtssong raus!

Micaela Schäfer (39) ist durch ihre Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother nicht nur wieder in aller Munde... bald wird sie auch in aller Ohren sein! Das Erotikmodel steht schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Die Brünette probiert sich gerne vor der Kamera aus – als Erotikmodel, Moderatorin, Trash-TV-Teilnehmerin und nun zum wiederholten Mal als Sängerin. Ihr musikalisches Talent verbindet Micaela jetzt einfach mit ihrem Hang zur Erotik – in einem Weihnachtslied!

Den Song mit dem Titel "Hallo lieber Weihnachtsmann" hat Micaela gemeinsam mit DJ Seppp herausgebracht. Im Video steht die Beauty bekleidet mit einem knappen Weihnachtsfraukostüm vor dem Mikrofon und baggert mit ihren Zeilen den Weihnachtsmann an: "Weihnachtsmann, nun zier dich nicht. Ich bin doch nur ne Frau, die einfach auch mal wissen will, wasn Weihnachtsmann so braucht". Später im Song fragt sie ihren Angebeteten: "Packst du auch mal die Rute aus, wenn man sich nicht benimmt?"

Auf Youtube sind die Fans gespaltener Meinung über Micaelas Song. "Banger! Läuft am Heiligen Abend mit der ganzen Family", amüsiert sich ein User, während ein weiterer verrät: "Läuft bei mir in Dauerschleife." Es gibt aber auch User, die den Song nicht gut finden. So äußert einer total genervt: "Hab jetzt Kopfschmerzen, danke."

Getty Images Micaela Schäfer beim Baci Lingerie Pre-Opening im Februar 2012

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, TV-Sternchen

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer im Oktober 2021 in Berlin

