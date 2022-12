Problem für Chethrin Schulze? Ihr Neuer hat schon ein Kind!

Ist Chethrin Schulze (30) bereit für die Rolle als Stiefmama? Die einstige Love Island-Kandidatin schwebt endlich wieder auf Wolke sieben. Im September machte die Reality-TV-Bekanntheit publik, frisch verliebt zu sein, zeigt ihren Partner allerdings nicht öffentlich. Umso mehr schwärmt sie jedoch von ihrem Auserwählten und der gemeinsamen Zukunft. Jetzt verriet die Blondine sogar ein Detail, das er ihr selbst erst nach einer Weile mitgeteilt hatte: Ihr Freund hat schon ein Kind – und wie geht Chethrin damit um?

In ihrer Instagram-Story erzählte die 30-Jährige von dem Moment, in dem ihr Partner ihr offenbart hatte, dass er schon Papa ist. "Mein Herz hat sofort gesagt: 'Ist doch egal, du hast einfach den Einen gefunden'", erinnerte sie sich. Dabei hatte Chethrin zuvor immer andere Prinzipien gehabt: "Auch wenn das immer eine goldene Regel bei mir war, niemals einen Daddy zu daten. Niemals. Und schon gar nicht mit dem zusammenzukommen." Ihr jetziger Freund ist jedoch die Ausnahme. "Ihr wisst, mein Herz ist so groß und ich habe genug Liebe für ganz, ganz viele Menschen", betonte sie.

Außerdem ist für ihren Partner die Familienplanung auch noch nicht abgeschlossen. Gemeinsamen Kindern steht somit nichts im Wege. Diese will Chethrin dann aber ganz aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch die Details über den Nachwuchs ihres Freundes will Chethrin nicht öffentlich breittreten.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

