Schießt Nathalie Volk hier gegen ihren Ex-Freund Timur?

Denkt Nathalie Volk (25) hier an Timur A. zurück? Nachdem sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin von Unternehmer Frank Otto (65) getrennt hatte, kam sie mit dem "Hell's Angles"-Rocker Timur A. zusammen, der wegen eines Todesfalls verurteilt und in die Türkei abgeschoben wurde. Im Oktober 2021 gab sie die Trennung von Timur bekannt. Aktuell schreibt Nathalie an einem Buch, in dem es mutmaßlich auch um ihren Ex gehen wird. Jetzt könnte Nathalie in einem auf Social Media geteilten Clip auf Timur anspielen.

Auf Instagram postete Nathalie ein Video, in dem die Figuren Mrs. Puff, Patrick Star und und SpongeBob Schwammkopf aus der Fernsehserie "SpongeBob Schwammkopf" miteinander sprechen. Mrs. Puff sagt: "Mir gefällt es hier, hier sind meine besten Freunde." Dann dreht sie sich um und zeigt auf gefährlich aussehende Fische in Haftuniform mit großen Muskeln. "Ich – vor zwei Jahren", schrieb Nathalie zu dem Clip.

Inwieweit Nathalie in ihrem Buch auf ihre Beziehung mit dem vorbestraften Timur eingehen wird, ist bisher unklar. Doch Angst, über ihr damaliges Verhältnis zu sprechen, hat die Beauty offenbar nicht. Zum Beispiel enthüllte das Model, dass ihm während der Beziehung der Kontakt zu seiner Familie verboten wurde. "Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt, da ich bei den Hells Angels gewohnt habe und ja, das war auch nicht so schön", erzählte die 25-Jährige bei Gala-TV.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de