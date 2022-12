Sexy! Naomi Campbell begeistert im schwarzen Negligé-Look

Naomi Campbell (52) zeigt, was sie hat. Ende der 80er-Jahre gelang der gebürtigen Britin der Durchbruch im Modelbusiness. Seither ist die Beauty nicht mehr von den Laufstegen dieser Welt wegzudenken. Doch nicht nur auf dem Catwalk zeigt sich das Model stets top gestylt. Auch auf Events beweist sie immer wieder ihr Gespür für Mode: Naomi zog auch jetzt wieder mit einem sexy Outfit alle Blicke auf sich!

Für ihren Besuch des British Vogue Forces For Chance Dinner am Sonntagabend wählte die 52-Jährige einen besonders heißen Dress. Die Laufstegschönheit stellte sich in einem schwarzen Kleid in Negligé-Optik dem Blitzlichtgewitter. Vor allem das halbtransparente Unterteil ihrer Robe war ein Hingucker und gewährte einen Blick auf ihre Beine. Seine Haare trug das Model elegant hochgesteckt.

Vor wenigen Wochen zeigte sich Naomi weniger freizügig. In einer silbernen Kombi, bestehend aus einem bodenlangen Hosenrock und einem Jackett im Seiden-Look, zeigte sich die Britin in London bei den Variety Club Showbusiness Awards. Bei ihrer Frisur setzte sie auf offene Haare.

Splash News Naomi Campbell, Dezember 2022

Splash News Naomi Campbell im Dezember 2022

Getty Images Naomi Campbell im November 2022

