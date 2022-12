Süße Bilder: Amy Hart und Sam genießen Babymoon in New York

Amy Hart und Sam Rason gönnen sich vor der Geburt noch etwas Zweisamkeit! Die britische Love Island-Bekanntheit und ihr Partner erwarten derzeit ihr erstes Baby. Die beiden genießen gerade die erste Vorweihnachtszeit als werdende Eltern. Zum Geburtstag ihres Freundes hat sich die Blondine nun etwas Besonderes überlegt: Amy schenkte Sam eine Reise nach New York, wo das Paar nun einen süßen Babymoon-Urlaub verbrachte!

Via Instagram ließ das Reality-TV-Sternchen die Follower an der Reise teilhaben. Im Big Apple unternahmen sie eine ganze Menge Touri-Aktivitäten. Unter anderem posierten die Turteltauben vor dem berühmten XXL-Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center, vor der Freiheitsstatue oder der Radio City Music Hall. "Letzter Trip zu zweit. [...] Jetzt wird es Zeit, sich auf ein Baby vorzubereiten", schrieb Amy zu ihren Urlaubsfotos.

Der Trip scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. In der Kommentarspalte meldete sich Sam zu Wort. "So eine magische Reise. Es hat mich so überrascht, dass es nach New York City geht", schrieb der Brite über seine Geburtstagsüberraschung und meinte ebenfalls: "Jetzt bereiten wir uns darauf vor, zu dritt zu sein. Es ist so aufregend, das mit dir zu erleben."

