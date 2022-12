Am ersten Tag: Neuer Mann kommt in “Are You The One?”-Villa

Damit hat Sophia Thomalla (33) für eine große Überraschung gesorgt! Die Moderatorin ist dafür bekannt, die Kandidaten bei Are You The One? auf Trab zu halten – so nun auch wieder: In der aktuellen vierten Staffel sind jeweils zehn Männer und Frauen auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Deshalb wird seit der ersten Minute wieder wild in der Villa auf der griechischen Insel Paros geflirtet. Doch Sophia überraschte die Teilnehmer gleich am ersten Abend und schickte einen weiteren Mann ins Rennen!

Gleich am ersten Tag schaut die 33-Jährige in der Villa der Singles vorbei und sorgt für eine Überraschung: "Dieses Jahr machen wir das alles anders. Dieses Mal liefere ich euch einen Kerl nach […]. Er kommt nämlich heute schon zu euch." Während die Frauen begeistert auf diese Neuigkeit reagierten, waren die Männer des Hauses alles andere als begeistert – denn für sie bedeutet Marwin mehr Konkurrenz.

Doch das war noch nicht alles: Die Teilnehmer durften gleich im Anschluss entscheiden, wer mit Marwin in die Match-Box soll. Die Wahl fiel dabei auf Valeria, die aber laut Experten nicht das Perfect Match des Neuankömmlings ist. Aus diesem Grund flirtete der Versicherungskaufmann, was das Zeug hält und heftete sich dabei Caroline an die Fersen.

Alle Infos zur vierten Staffel “Are You The One?” ab dem 06. Dezember bei RTL+.

