Vierte Staffel: Das sind die "Are You The One?"-Kandidaten!

Es geht in die vierte Runde! Schon dreimal wagten sich liebeshungrige Singles bei Are You The One? auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Mit Sophia Thomalla (33) als Moderatorin verbringen die Kandidaten einige Wochen in einer Villa und lernen sich kennen – und wenn alle ihren perfekten Partner gefunden haben und in der Matching Night punkten können, gibt es einen fetten Geldgewinn. Doch welche Kandidaten sind in der vierten Staffel von "Are You The One?" dabei?

Insgesamt 21 Singles sind in der neuen Staffel, die ab dem 6. Dezember auf RTL+ abrufbar sein wird, dabei. Darunter ist eine bunte Mischung von heißen Ladys und Boys. Unter anderem sucht Carina erneut in einem TV-Format ihre bessere Hälfte: In der vergangenen Staffel von Love Island zog sie als Granate auf die Insel. Neben ihr wollen aber auch unter anderem Dorna, deren Traummann ein geerdeter Ruhepol sein sollte, und die Fitnesstrainerin Juliette das TV-Experiment starten.

Auf der Männerseite hat sich ebenfalls schon ein bekanntes Gesicht eingeschlichen: Pascal Kiehl nahm im vergangenen Jahr bei Temptation Island V.I.P. teil und probierte sich als Verführer. Neben ihm werden aber auch der 25-Jährige Marwin oder der Hamburger Kenneth in die Villa ziehen.

Promiflash zeigt euch alle Kandidaten der neuen Staffel!

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Carina

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Dorna

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Juliette

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Aurelia

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Caroline

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Henna

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Larissa

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Stefanie

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Valeria

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Vanessa

RTL / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Marwin

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Barkin

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Burium

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Cris

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Deniz

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Joel

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Ken

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Kenneth

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Max

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Pascal

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Sasa

