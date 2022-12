Baby-Spucke: So unglamourös ist Khloé Kardashians Mama-Leben

Khloé Kardashian (38) teilt neue Eindrücke aus ihrem Leben als Zweifachmutter! Der US-amerikanische TV-Star durfte im August sein zweites Kind auf der Welt begrüßen: Nach Tochter True wurde die Schwester von Kim Kardashian (42) mithilfe einer Leihmutter Mama eines kleinen Sohnemanns. Eigentlich hält die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihren Schatz bislang noch aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt gewährte Khloé einen unglamourösen Einblick in ihren Mama-Alltag!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Khloé jetzt einen Schnappschuss, auf dem ihr Outfit total mit Baby-Spucke verschmiert ist: Auf dem Selfie schaut die The Kardashians-Beauty etwas angestrengt in die Kamera und zeigt ihr vollgesabbertes Oberteil. "Das gehört zum Alltag dazu", schrieb die Zweifachmutter und betonte zudem: "Mama-Leben."

Solche Einblicke sind jedoch äußerst selten, denn bis jetzt hat Khloé noch nicht einmal den Namen ihres Söhnchens verraten. Im Laufe der zweiten Staffel von "The Kardashians" hat sie jedoch schon einen Hinweis gegeben: Der Babyname beginne nämlich mit dem Buchstaben T.

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im August 2022

