Bella Thorne kann nicht aufhören, ihren Mark anzuschmachten

Oh, là, là, Bella Thorne (25) hat es voll erwischt! Die Schauspielerin ist wieder vergeben. Nachdem der Disney-Star und Benjamin Mascolo (29) sich nach ihrer Verlobung im Juni dieses Jahres getrennt hatten, fand der Rotschopf offenbar schnell Ersatz. Seit August ist die "Midnight Sun"-Darstellerin mit dem britischen Filmemacher Mark Emms liiert. Mit ihrem Liebsten hat Bella jetzt abermals ganz vertraute Stunden verbracht!

Bella wurde von Paparazzi abgelichtet, während sie einen gemütlichen Nachmittag mit ihrer neuen Liebe am Strand von Miami verbrachte. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist sie mit einem schwarzen Bikinioberteil bekleidet, das sie zu einer Jeans-Shorts und Stiefeln von der Marke Dolce & Gabbana trägt, womit sie ihrem Schatz wohl ordentlich den Kopf verdrehte. Das Paar machte es sich nach einem Spaziergang händchenhaltend im Sand auf einer Sonnenliege gemütlich, wo Bella ihn anstrahlte und die beiden zärtliche Küsse austauschten.

Am 11. Oktober hatte Bella ihre Liebe zu Mark ganz offiziell gemacht. In der Dominikanischen Republik feierte sie mit ihm und den engsten Freunden ihren Geburtstag. Der Rotschopf teilte ein Video, in dem Mark Bellas Dekolleté ableckt. "Hatte so eine tolle Zeit mit all meinen Liebsten!!! [...] Ich hätte mir keine bessere Geburtstagsfeier vorstellen können", kommentierte sie den Clip auf Instagram.

Instagram / bellathorne Bella Thorne im November 2022

Instagram / bellathorne Bella Thorne im November 2022

Instagram / bellathorne Bella Thorne im August 2022

