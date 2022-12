British Fashion Awards: Maura Higgins kam wegen Outfit nicht

Bei diesem Event dreht sich alles um den perfekten Style. Seit 1989 werden bei den British Fashion Awards jährlich die besten Designer, Models und Talente der Modebranche ausgezeichnet. Bevor jedoch die Preisverleihung stattfindet, posieren die Stars und Sternchen zunächst auf dem roten Teppich und präsentieren ihre Looks. Auch die britische "Love Island"-Teilnehmerin Maura Higgins stand auf der Gästeliste. Wegen ihres Outfits tauchte Maura jedoch gar nicht auf!

Fertig gestylt und gekleidet meldete sich der Reality-Star bei ihren Fans auf Instagram. Das Kleid, das sie trug, bestand aus einem schimmernden Stoff und besaß einen ziemlich tiefen Ausschnitt bis hinunter zu ihrem Bauchnabel. Zu diesem Zeitpunkt hätte Maura längst auf dem roten Teppich stehen sollen. Stattdessen habe sie sich noch in ihrem Hotelzimmer befunden. "Das Kleid, die Schuhe, das alles ist nichts, was ich normalerweise tragen würde", erklärte sie. Auch wenn sie nichts gegen gewagte Outfits habe, so finde sie ihr Kleid nicht geeignet für die Fashion Awards. "Also habe ich mich dazu entschieden, nicht zu gehen", fügte die TV-Persönlichkeit hinzu.

Andere Promis schienen dagegen zufrieden mit ihrem Look zu sein und strahlten auf dem Red Carpet. Aber auch da waren einige gewagte Kleider dabei. So stellte Rita Ora (32) ihre Unterwäsche unter einem roten, transparenten Kleid aus Mesh gekonnt in Szene. Ein absoluter Hingucker war auch Jourdan Dunn (32) mit einer XXL-Schleppe.

Maura Higgins, Reality-Star

Rita Ora bei den British Fashion Awards 2022

Jourdan Dunn, Model

