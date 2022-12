Elyas M'Barek überrascht mit einem Foto aus Flitterwochen

Elyas M'Barek (40) gibt seinen Fans einen kleinen Einblick! Der Schauspieler hält sich mit Details aus seinem Privatleben eigentlich sehr zurück, doch neuerdings zeigt er sich besonders offen: Im vergangenen September verriet er mit einem Bild von sich und seiner Jessica, dass sie sich heimlich auf Ibiza das Jawort gegeben haben. Nun geht das Ganze sogar weiter: Elyas postete ein Foto mit Jessica aus ihren Flitterwochen!

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Bild, das ihn und seine Frau in den Flitterwochen auf den Malediven zeigt. Die frisch Vermählten stehen dabei vor einer traumhaften Kulisse im Meer: Der 40-Jährige trägt ein schwarzes T-Shirt mit einer gemusterten Badehose, während Jessica nur in einem langen Oberteil bekleidet einen Arm um ihn legt. Die beiden halten jeweils eine Kokosnuss mit einem Strohhalm in der Hand, während sie glücklich und zufrieden in die Kamera lächeln. "Beste Flitterwochen aller Zeiten", schrieb der geborene Münchner zu dem Schnappschuss dazu.

Die Turteltauben können sich sogar vorstellen, noch einen Schritt weiter zu gehen. In einem Gala-Interview hatte Elyas verraten, dass er und Jessica sich gemeinsamen Nachwuchs wünschen. "Egal, ob ich vier Kinder, fünf Hunde und ein Haus mit Garten habe – das sind nur Äußerlichkeiten. Ich möchte mit 50 noch genauso zufrieden sein wie jetzt", hatte der Türkisch für Anfänger-Star außerdem klargestellt.

Getty Images Elyas M'Barek bei der "Liebesdings"-Filmpremiere

Instagram / jessica_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im Oktober 2022

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek in Kalifornien

