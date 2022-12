Hat sich Laura Maria Rypa schon mal unters Messer gelegt?

Laura Maria Rypa (26) verrät, ob sie schon mal beim Beauty Doc gewesen ist! Seit sie und der Sänger Pietro Lombardi (30) im Sommer offiziell machten, dass sie nach langem Hin und Her zusammen sind, steht die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte sehr in der Öffentlichkeit. Viele ihrer Influencer-Kolleginnen haben sich schon mal unters Messer gelegt, weil sie mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind. Laura klärt jetzt auf, was sie selbst von Beauty-OPs hält!

Auf Instagram verrät die Schwangere: "Implantate oder Ähnliches kämen für mich nie infrage. Und gegen die Streifen würde ich auch nichts machen... Ich finde so was sogar megaschön." Die Blondine habe sich lediglich vor einigen Jahren mal die Lippen unterspritzen lassen. Auch habe die 26-Jährige mal darüber nachgedacht, ihre Augenringe einer Unterspritzung zu unterziehen. Als sie aber erfuhr, dass das Hyaluron im Gesicht wandern könne, habe sie Panik bekommen. "Deshalb habe ich mich damit abgefunden und werde nichts an mir machen lassen", ist Laura sich sicher.

Ihr Körper mache sowieso gerade sehr viel durch die Schwangerschaft mit. Das erste Trimester sei sehr hart für die Braut in spe gewesen, wie sie ebenfalls auf Instagram ausplaudert: "Mein Körper musste sich komplett auf diese neue Situation einstellen. Ich habe nur gebrochen, war dauerhaft müde und schlapp, hatte extreme Unterleibs- und Brustschmerzen". Aktuell habe sie zwar immer noch mit den Symptomen zu kämpfen, aber nicht mehr so stark wie am Anfang.

Laura Maria Rypa im November 2020

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa im Dezember 2022

