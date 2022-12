Jamie Lee Curtis & Co.: Hollywood gedenkt Kirstie Alleys (†)

Die Filmwelt trauert um Kirstie Alley (71). Erst heute machten die traurigen Nachrichten die Runde: Die Schauspielerin erlag ihrem Krebsleiden, wie ihre beiden Kinder bekannt gaben. Diese Neuigkeiten erschüttern nicht nur ihre Fans. Auch ihr "Kuck mal, wer da spricht!"-Co-Star John Travolta (68) meldete sich bereits mit rührenden Worten – und er ist nicht der einzige. Zahlreiche Hollywoodstars zollen Kirstie im Netz Tribut.

Via Instagram meldete sich unter anderem Jamie Lee Curtis (64). "Sie war eine großartige Komikerin in Scream Queens und eine wunderbare Löwenmutter im wahren Leben. Sie hat mir in diesem Jahr geholfen, Strampler für meine Familie zu Weihnachten zu kaufen. Wir waren uns einig, dass wir in manchen Dingen nicht einer Meinung sind, aber wir hatten Respekt voreinander und eine Verbindung", erinnerte sie sich an Kirstie. Auch Sharon Stone (64) fand warme Worte für den verstorbenen Filmstar. "Sie war so witzig und warmherzig", kommentierte der Hollywoodstar John Travoltas Trauer-Post.

Comedy-Schauspieler Tim Allen (69) trauerte ebenfalls. "Mit Kirstie Alley ist eine liebe Seele von uns gegangen. Traurige, traurige Nachrichten. Gebete für ihre ganze Familie", schrieb der "Hör mal, wer da hämmert"-Star in einem Twitter-Beitrag. Er hatte für die Komödien "Zum Teufel mit den Millionen" mit ihr vor der Kamera gestanden.

Getty Images Kirstie Alley und John Travolta bei den Hollywood Awards im Oktober 2007

Getty Images Jamie Lee Curtis bei einem Event in Beverly Hills im November 2022

Getty Images Tim Allen bei der Premiere von "The Santa Clauses" im November 2022

