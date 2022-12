Justin und Hailey Bieber genießen Shoppingtour in New York

Justin Bieber (28) und seine Hailey (26) lassen es sich gut gehen! Das Ehepaar zeigt der Öffentlichkeit immer wieder, wie glücklich es miteinander ist: An Thanksgiving betonte das Model zum Beispiel, wie dankbar es für seinen Ehemann sei. Und zum Geburtstag gratulierte der Sänger seiner Liebsten mit süßen Worten und unterstrich ihre besondere Beziehung zueinander. Jetzt machten Hailey und Justin einen Pärchenausflug in die Stadt.

Die beiden waren mit Freunden zum Brunchen in New York verabredet und schlossen noch einen kleinen Shoppingtrip an. Eingehakt flanierte das Paar durch die Metropole und begutachtete die Schaufenster. Für den winterlichen Einkaufsbummel entschied sich Hailey für einen langen grauen Mantel über einer ebenfalls grauen Jeans und einem grauen Pulli. Ihr lässiges Outfit rundete sie mit schwarzen Boots und einer schwarzen Sonnenbrille ab. Justin war da farbenfroher unterwegs: Er trug eine lachsfarbene Steppjacke und bunte Sneaker.

Auf den Bildern wirkt Hailey recht entspannt – zuletzt hatte sie aber mit großen Schmerzen zu kämpfen. Bei der Laufstegschönheit wurde zum wiederholten Mal eine Zyste an den Eierstöcken festgestellt.

ZapatA / MEGA Hailey Bieber im Dezember 2022

ZapatA / MEGA Hailey und Justin Bieber, Dezember 2022 in New York

ZapatA / MEGA Justin Bieber im Dezember 2022

