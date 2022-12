Letzter Auftritt: Kirstie Alley (†) bei "The Masked Singer"

Kirstie Alleys (71) letzter TV-Auftritt beeindruckte die Zuschauer. Mehrere Monate kämpfte die US-Schauspielerin gegen den Krebs, doch heute gab es die traurige Gewissheit: Kirstie ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Sitcom "Cheers". Bei ihrer letzten Performance im TV war sie gar nicht sie selbst: Kirstie sang noch im April verkleidet bei The Masked Singer.

"Ich hab während meiner Karriere schon vieles gemacht, aber ich war noch nie im Zirkus", lachte Kirstie bei ihrer Enttarnung auf der "The Masked Singer"-Bühne. Wie Daily Mail berichtete, schlüpfte die Golden Globe-Gewinnerin im April dieses Jahres in der US-Version der Rateshow in die Rolle eines Mammutbabys. In dem plüschigen, rosafarbenen Kostüm konnte sie die Jury eine Weile an der Nase herumführen, bis sie in der achten Show rausgewählt wurde. Unter dem Kostüm vermutet wurde sie allerdings nur von einer: Lediglich Schauspielkollegin Jenny McCarthy (50) erkannte sie.

Bei ihrer Performance hatte Kirstie auf der Bühne alles gegeben und sang sogar "The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)" von Popstar Cher (76). "Ich habe Enkelkinder, die noch sehr jung sind. Sie werden das gut finden", freute sie sich über ihren bunten Auftritt und das quietschige Kostüm. Auch die Jury zeigte sich begeistert und gab Kirstie sogar Standing Ovations.

Getty Images Kirstie Alley im Juni 2022 in New York City

Getty Images Kirstie Alley bei der Premiere von "Kirstie" in New York City im Dezember 2013

Getty Images Kirstie Alley beim Finale von "Celebrity Big Brother" 2018

