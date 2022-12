"Liebesbeweis": Walentina Doronina will Cans Treue testen

Das wäre für Walentina Doronina (22) der absolute Liebesbeweis. Der Reality-Star war in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother als Teilnehmerin dabei. In der Late Night Show wurde ihr ganz überraschend von ihrem Freund Can Kaplan ein Heiratsantrag gemacht! Den hat die Blondine selbstverständlich angenommen. Bevor Walentina ihrem Can allerdings das Jawort gibt, nennt sie gegenüber Promiflash noch eine Bedingung.

"Der ultimative Liebesbeweis ist es natürlich, Temptation Island V.I.P zu überstehen", sagte sie im Promiflash-Interview. Denn in dem Format sei in den vergangenen Staffeln herausgekommen, dass viele Paare sich nicht treu waren. "Also wäre es noch mal ein sehr großer Beweis nach außen hin und natürlich für uns auch", erklärte Walentina. Sie fügte hinzu: "Wenn wir das beide schaffen, können wir von mir aus direkt vom Finale aus zum Standesamt flitzen und uns offiziell trauen lassen."

Aber nicht bloß "Temptation Island V.I.P" hat die 22-Jährige für ein gemeinsames TV-Format mit ihrem Liebsten im Sinn. "Sonst könnte ich mir auch gut vorstellen, mit Can ins Sommerhaus der Stars zu gehen oder an Couple-Formaten, die sportliche Aktivität und Zusammenhalt fordern, teilzunehmen", erzählte Walentina von ihren Vorstellungen.

Can Kaplan und Walentina Doronina

Can Kaplan und Walentina Doronina im Oktober 2022

Can Kaplan und Walentina Doronina im September 2022

