Lisha musste wegen einer Panikattacke ins Krankenhaus!

Lisha und Lou melden sich nun ausführlich zu Wort! Die YouTuber haben schlimme Tage hinter sich. Der Netz-Star erklärte den Fans auf Social Media, dass seine Ehefrau ins Krankenhaus musste und er Angst um seine Partnerin hatte. Mittlerweile geht es der Sommerhaus-Bekanntheit wieder besser. Deshalb setzten sie sich nun zusammen und verrieten, was geschehen war: Lisha hatte eine schlimme Panikattacke.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichten sie ein langes Video, um detailliert über die vergangenen Tage sprechen zu können. Denn das Thema sei ihnen wichtig. Zunächst schilderten sie Lishas Symptome. Die Beauty hatte unter anderem mit brennenden Schmerzen in der Brust, Atemproblemen und mit Herzrasen zu kämpfen. "Alles, was ich in dem Moment hatte, hat auf einen Herzinfarkt gedeutet", erklärte sie sichtlich emotional. Nach einigen Untersuchungen im Krankenhaus stellte sich dann heraus: Es sei eine "sehr, sehr starke Panikattacke" gewesen – und Stress der Auslöser.

Lisha schien dies erst nicht glauben zu können, da sie zuvor noch keine Panikattacke hatte und diese auch nie erst genommen hatte, als sie davon hörte. "In dem Moment habe ich realisiert, was eine Panikattacke ist", führte sie aus. Lou wirkt in dem Clip ebenfalls total aufgewühlt, da er sich große Sorgen um seine Liebste gemacht hat. Mithilfe ihrer Schilderung im Netz wollen sie für Aufklärung sorgen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Krankenhaus

Instagram / lishaandlou_the_originals & Getty Images Collage: Lou, Lisha, Amira und Oliver Pocher

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

