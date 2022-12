Mit neuem Foto: Prinzessin Sofia feiert ihren 38. Geburtstag

Prinzessin Sofia von Schweden (38) feiert Geburtstag. In dem vergangenen Jahr schien sich die Ehefrau von Prinz Carl Philip (43) ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu haben. Im Januar bekundeten die Fans der schwedischen Royals sogar mehrfach, dass sie die Prinzessin in der Öffentlichkeit vermissen. Seitdem zeigt sie sich zwar wieder öfter, aber ihre Auftritte sind immer noch selten. Doch zu ihrem Geburtstag veröffentlichte das Königshaus ein neues Bild von Sofia.

Auf der offiziellen Website des schwedischen Königshauses Kungahuset.de wurde heute eine neue Fotografie von Sofia veröffentlicht. Der Anlass ist der 38. Geburtstag der Royal. Auf dem Foto schmunzelt sie dezent und offenbar entspannt in die Kamera. Vor einem fliederfarbenen Hintergrund trägt sie ein Kleid in derselben Farbe mit eleganten Ärmeln aus Spitze. Die offenen Haare verleihen ihr eine lockere Ausstrahlung. Mit dem Bild kündigte das Königshaus Sofias Ehrentag an.

Erst im August gab es für Sofia und Carl Philip ein weiteres wichtiges Ereignis zu feiern. Ihr ältester Sohn Prinz Alexander (6) kam nämlich in die Schule. Ein wichtiger Moment für die stolzen Eltern und auch für den Sechsjährigen. Demnach soll der kleine Prinz eine Schule nicht weit von seinem Elternhaus besuchen.

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im Oktober 2020 in Sunne, Schweden

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden im August 2022

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinz Alexander, Prinz Julian und Prinz Gabriel im August 2021

