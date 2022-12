Nach Mats-Gerüchten: Lisa Straube würde Marco Reus wählen

Damit setzt Lisa Marie Straube ein klares Zeichen! Die Tischtennisspielerin sorgte im vergangenen Jahr mit ihrem angeblichen Flirt mit Mats Hummels (33) für Schlagzeilen. So sollen sich der Fußballer und die Influencerin Gerüchten zufolge nähergekommen sein, als die Ehe des Kickers mit Cathy Hummels (34) gerade in die Brüche ging. Die Mutmaßungen bezüglich dieser Romanze hielten sich hartnäckig – Fans haken bis heute noch nach: Deshalb stellte Lisa nun klar, dass sie sich eher für einen anderen Fußballer als für Mats entscheiden würde!

In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Followern die Chance, ihr eine "Entweder... oder?"-Frage zu stellen. In diesem Sinne wollte ein User wissen, ob sie eher Marco Reus (33) oder Mats wählen würde. "Ich habe zu Reus keinerlei Bezug, aber ich würde trotzdem Reus sagen", antwortete die Beauty und ergänzte das mit einer Reihe von Tränen lachenden Emojis. "Ich hoffe ihr seid jetzt zufrieden und könnt loslassen, so oft wie diese Frage kommt", richtete sie dann noch das Wort an ihre Community.

Das war aber nicht die einzige provokative Frage, die ihr gestellt wurde: Einen Fan interessierte, ob sie eher Mats oder Drake (36) wählen würde. Damit wurde auf die ebenfalls spekulative Romanze mit dem "One Dance"-Interpreten angespielt. "Frech", ließ Lisa diese Frage unbeantwortet im Raum stehen.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Tischtennisspielerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Oktober 2022

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Drake im Musikvideo für "Falling Back"

