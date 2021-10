Dieses Liebesleben sorgt für Aufregung! Profikicker Mats Hummels (32) steht seit Wochen mit brandheißen Turtelschlagzeilen in den Medien. Während lange Zeit spekuliert wurde, dass der BVB-Star mit der Dortmunderin Lisa Marie Straube anbandelt, wurde er vor zwei Wochen angeblich knutschend mit Influencerin Stefanie Brigon in einem Privatclub gesichtet. Nun meldet sich seine erste angebliche Flirt-Partnerin im Netz. Mats' vermeintliche Flamme Lisa postet ein vielsagendes Liebes-Statement und heizt damit die Gerüche um ihre angebliche Liaison wieder an.

Auf dem Instagram-Profil der Beauty heißt es: "Halte dein Liebesleben privat und deine Fröhlichkeit öffentlich." Ob Lisa damit auf die mögliche geheime Liebe zu Mats anspielt? Bereits kurz nach den ersten Mats-Schlagzeilen wünschte ihre Schulzeit-BFF ihr alles Gute für die Beziehung mit dem 32-Jährigen. Bei Lisas Community löste der Spruch überwiegend Begeisterung aus. Ein aufmerksamer User wandelte die Bildunterschrift jedoch scherzhaft ab und schrieb: "Ich halte mein Liebesleben so privat, dass nicht mal ich weiß, wo es ist." Die Influencerin reagierte prompt und postete mehrere Lach-Emojis! Ob sie also selber nicht weiß, wie ihr Verhältnis zu dem Fußballstar mittlerweile aussieht? Verschiedenen Medien zufolge sind Mats' Augen aktuell auf eine andere Flirtpartnerin gerichtet.

Das angebliche Verhältnis zwischen der Tischtennisspielerin und dem Kicker wurde bislang nie offiziell bestätigt. Nur Lisa macht immer mal wieder mit diversen Andeutungen auf sich aufmerksam. Das sorgt bei einigen Fans auch für Kritik. Ein Follower der Social-Media-Bekanntheit beschwert sich genervt auf Instagram: "Man könnte doch aber wenigstens mal ein einziges Statement abgeben und dann wird auch nicht spekuliert."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / aussenrist15 Mats Hummel, Fußballstar

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube

