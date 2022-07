Mehr als nur Musikvideo? Lisa Straube im Tanga in Drakes Bad

Ging mit dem Rapper doch mehr, als alle denken? Im Juni machte das Gerücht die Runde, dass Lisa Marie Straube und Drake (35) etwas am Laufen hätten. Später stellte sich jedoch raus, dass die Beauty lediglich in seinem neuen Musikvideo mitwirkte. Zuvor wurde der Tischtennisspielerin bereits eine Liaison mit dem Fußballer Mats Hummels (33) nachgesagt. Jetzt heizt Lisa die Gerüchteküche jedoch wieder heftig an – mit einem Bild im Tanga.

Auf Instagram teilte die Influencerin einen neuen Beitrag mit drei Bildern und schuf Raum für neue Spekulationen. Auf einem Bild posiert sie in Drakes Kleiderschrank vor einem Spiegel – hier hatte sie bereits früher einen Schnappschuss gepostet. Aber damit nicht genug: Auf dem zweiten Bild posiert Lisa nur im Tanga vor einem Spiegel. Der schwarze Marmor, der im gesamten Haus des Rappers zu finden ist, lässt vermuten, dass sie auch dieses Bild in seinem Bad aufgenommen hat. Lief da etwa doch mehr?

Auf dem letzten Bild steht der Spruch "Wenn es noch immer in deinem Kopf ist, lohnt es sich, das Risiko zu wagen." Macht Lisa hier vielleicht eine Anspielung auf eine mögliche Fernbeziehung mit Drake? Immerhin schrieb sie zu ihrem Beitrag auch die Worte: "Es war vorherbestimmt."

Getty Images Drake, Rapper

Famous Entertainment / YouTube Drakes Badezimmer in seiner Villa in Toronto

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Juli 2022

