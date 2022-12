Promi-BB-Finale knapp verpasst: So geht es Jennifer Iglesias

Wie fühlt sich Jennifer Iglesias (24) nach ihrem Exit bei Promi Big Brother? Die einstige Love Island-Siegerin hat sich in dem TV-Container wacker geschlagen. Beinahe hätte sie es sogar ins Finale des Reality-TV-Formats geschafft. Gegen Micaela Schäfer (39) zog die Influencerin beim Voting dann aber doch den Kürzeren und musste die Show verlassen. Mit Promiflash sprach Jenni nun über ihren Rauswurf.

Im Interview mit Promiflash zeigte sich die 24-Jährige immer noch geplättet von den Erfahrungen der vergangenen Wochen. Nach ihrem Exit prasseln nun viele Eindrücke auf sie ein. "Man kommt wieder in die Realität rein und man kann es nicht so richtig wahrhaben – man ist in dieser Bubble drin. [...] Ich bin total überwältigt, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Ich bin irgendwie noch in Schockstarre – aber im positiven Sinne", schilderte Jenni. Obwohl sie raus ist, gehe es ihr gut: "Ich bin wirklich sehr glücklich über alles, wie es gekommen ist. Es war trotzdem für mich, auf meine eigene Art und Weise, ein Happy End."

Dass sie den Einzug ins Finale so knapp verpasst hat, ärgert die Düsseldorferin aber. "Ich bin ja sehr ehrgeizig. [...] Ich hätte das Ding gerne bis zum Ende gerockt, um mich selbst glücklich zu machen", räumte Jenni ein. Doch die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin will gelassen bleiben: "Ich muss das einfach respektieren, es ist einfach doof gelaufen."

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Jay Khan, Jennifer Iglesias, Micaela Schäfer, Sam Dylan und Katy Karrenbauer bei "Promi Big Brother"

Instagram / CktmGJigd0w Jennifer Iglesias, "Love Island"-Gewinnerin 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin

