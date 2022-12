So erfolgreich war die Schauspielerin Kirstie Alley (†71)

Heute Morgen hat eine traurige Nachricht aus der US-amerikanischen Filmwelt die Runde gemacht: Die Schauspiel-Ikone Kirstie Alley (71) ist verstorben. Die Mutter von zwei Kindern hat laut einem Statement ihrer Familie im Alter von 71 Jahren den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. Im Laufe ihres Lebens hat sich die Darstellerin mit zahlreichen Rollen einen Namen in der weltweiten Filmbranche gemacht: Promiflash blickt auf Kirsties erfolgreiche Karriere als Schauspielerin zurück.

Kirstie gelang Ende der 80er-Jahre mit ihrer Rolle als Rebecca Howe in der beliebten Sitcom "Cheers" der weltweite Durchbruch. Für ihr schauspielerisches Talent in der Serie wurde sie sogar mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Daraufhin ergatterte sie zahlreiche Jobs an Filmsets: Beispielsweise stand sie gemeinsam mit John Travolta (68) für die Filmreihe "Kuck mal, wer da spricht!" vor der Kamera. Außerdem war sie im Laufe ihrer Karriere ein Teil von "Eins und Eins macht Vier", "Star Trek II: Der Zorn des Khan" und "Gnadenlos schön".

Neben ihren zahlreichen Filmen und Serien wirkte Kirstie aber auch bei einigen Reality-TV-Formaten mit. Im Jahr 2011 trat sie beispielsweise bei Dancing with the Stars – der US-Version von Let's Dance – an. Außerdem nahm sie 2018 an der UK-Ausgabe von Promi Big Brother teil.

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley und John Travolta bei einem Event in Hollywood im August 2019

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kirstie Alley bei einem Event im Dezember 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de